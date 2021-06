È parzialmente crollata una palazzina a Barletta: ci sono tre feriti

Poco dopo le ore 21.00 di mercoledì 16 giugno è parzialmente crollata una palazzina di due piani a Barletta, in Puglia. Ci sono tre feriti, due uomini e una donna. ANSA ha scritto che uno dei due uomini feriti sarebbe il tecnico che era stato chiamato per intervenire su una bombola di gas apparentemente difettosa: il crollo è stato probabilmente causato da una fuga di gas, ma per ora non ci sono molti altri dettagli. Il Corriere della Sera dice che prima del crollo i testimoni hanno sentito una forte esplosione.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è ancora in corso.