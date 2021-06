Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura dell’andamento della campagna di vaccinazione contro il coronavirus dopo la decisione di non somministrare il vaccino AstraZeneca a chi ha meno di 60 anni, e dei dati sulla diffusione dei contagi e delle varianti del virus. Il Corriere della Sera e Avvenire titolano invece sul vertice NATO di ieri a Bruxelles, con le accuse a Russia e Cina di rappresentare una minaccia alla sicurezza globale, il Manifesto apre sulle candidature per il centrosinistra alle prossime elezioni amministrative, il Giornale, Libero e il Messaggero si occupano di tasse e sussidi per i più poveri, e i giornali sportivi titolano sull’ipotesi che Ronaldo lasci la Juventus nel prossimo campionato di Serie A.