Le più belle copertine di libri degli ultimi 4 anni

Come l’anno scorso, anche quest’anno la Fiera del libro per ragazzi di Bologna si tiene interamente online. Dal 14 giugno fino al 17 è possibile partecipare a presentazioni ed eventi a distanza e visitare fino al 27 giugno la tradizionale Mostra degli Illustratori, sempre online. Ci saranno anche altre nove mostre online che invece rimarranno accessibili a tempo indeterminato: una di queste è Jackets Off, una raccolta delle più belle copertine di libri (non solo per ragazzi, italiane e straniere) realizzate negli ultimi quattro anni da venti dei più affermati designer e illustratori internazionali. Pubblichiamo venti delle oltre sessanta copertine della mostra, una per ognuno dei grafici selezionati.

Le storie delle copertine in mostra sono raccontate dagli schizzi e dalle bozze grafiche fatte durante la progettazione, e dalle proposte scartate che hanno portato alla versione definitiva. Tra le copertine in mostra ci sono quelle di novità editoriali come l’ultimo romanzo di Kazuo Ishiguro, Klara e il sole, nell’edizione americana, ristampe di vecchi classici, come Jane Eyre e Il vecchio e il mare, e opere uniche nel loro genere come una rilegatura di fogli di mortadella.

La selezione dei venti professionisti è stata fatta da una giuria composta da cinque esperti di grafica e illustrazione: le italiane Cecilia Flegenheimer e Alice Beniero, gli americani Steven Heller e Paul Buckley, e il britannico Jon Gray. Per chi è interessato al tema, giovedì 17 giugno alle 15 i componenti della giuria terranno una lezione intitolata “Covers go digital”, su come progettare una copertina che sia efficace tanto per il libro cartaceo quanto per le vetrine dei negozi online e la promozione sui social network.