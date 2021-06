Il governatore del Texas ha annunciato che farà costruire un muro al confine con il Messico

Il governatore dello stato americano del Texas, Greg Abbott, ha annunciato che farà costruire un muro lungo il confine con il Messico, recuperando in parte un noto progetto dell’amministrazione del presidente Donald Trump, abbandonato dal suo successore Joe Biden. Abbott ha annunciato la costruzione di un muro assieme a un piano per contrastare l’immigrazione che prevede anche la costruzione di nuovi centri di accoglienza – gestiti dallo stato – e un finanziamento da un miliardo di dollari per la gestione del confine.

Non è chiaro se il Texas abbia o meno l’autorità per costruire il muro, dal momento che Biden aveva bloccato il progetto con un ordine esecutivo nel suo primo giorno da presidente. I lavori comunque andavano a rilento: dei 1.600 chilometri che Trump aveva promesso di costruire all’inizio della sua presidenza, ne erano stati realizzati meno di 140.