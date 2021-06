La tennista ceca Barbora Krejcikova ha vinto il Roland Garros, il più importante torneo al mondo sulla terra rossa che si gioca ogni anno a Parigi, in Francia. Krejcikova, che ha 25 anni e nella classifica WTA delle tenniste più forti al mondo è al 33esimo posto, ha battuto in finale la russa Anastasia Pavlyuchenkova, 32esima nella classifica WTA, con il punteggio di 6-1, 2-6, 6-4. Per entrambe le giocatrici era la prima finale in uno dei tornei che compongono il Grande Slam, cioè quelli più prestigiosi al mondo: prima di questa edizione del Roland Garros Krejcikova non era mai andata oltre gli ottavi, mentre Pavlyuchenkova si era fermata ai quarti di finale.