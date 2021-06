La regina Elisabetta ha fatto ridere i leader del G7

A Carbis Bay, nella regione inglese della Cornovaglia, è in corso il G7 a cui partecipano i leader e i capi di stato e di governo di alcuni dei paesi più importanti e ricchi al mondo. La regina del Regno Unito Elisabetta II venerdì ha presenziato ufficialmente assieme al resto della famiglia reale, tra cui il principe Carlo con sua moglie Camilla, e il principe William con sua moglie Kate. La regina si è fatta notare soprattutto per una battuta fatta durante la foto di gruppo con gli altri leader. Mentre erano tutti in posa, la regina ha detto:

Subito dopo i leader presenti hanno riso, in modo molto composto. Alla battuta della regina ha risposto Boris Johnson, il primo ministro britannico: «Sì, assolutamente… Ci stiamo divertendo, nonostante le apparenze!», ha detto. C’erano poi la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, il primo ministro giapponese Yoshihide Suga e il primo ministro canadese Justin Trudeau, oltre ai rappresentanti dell’Unione Europea Ursula von der Leyen e Charles Michel.

‘Are you supposed to be looking as if you’re enjoying yourself?’: Queen Elizabeth's joke drew laughter from G7 leaders while they posed for a picture https://t.co/eUlyUcDExx pic.twitter.com/9fuUaEEy4J

— Reuters (@Reuters) June 12, 2021