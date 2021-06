I giornali di oggi dedicano l’apertura a notizie diverse: gli incontri fra Draghi e Salvini e fra Partito Democratico e sindacati per gli aiuti a chi perde il lavoro, le parole del commissario straordinario Figliuolo, che prevede di raggiungere l’80% delle vaccinazioni entro fine settembre e critica la gestione economica del suo predecessore Arcuri, la morte dell’ex segretario della CGIL e del PD Epifani, il progetto del governo per la sicurezza dei server della pubblica amministrazione, la sostituzione della gip dell’inchiesta sull’incidente della funivia del Mottarone, e le indagini sulla scomparsa di Saman Abbas, la ragazza pakistana che si teme possa essere stata uccisa dalla famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato.