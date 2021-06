Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni aprono sui decreti approvati dal governo per le assunzioni legate all’attuazione del PNRR e per l’assegno unico per le famiglie che entrerà in vigore a partire dal primo luglio, altri titolano sui rapporti fra i partiti del centrodestra e il possibile accordo per una federazione fra Forza Italia e Lega. Altri ancora si occupano delle proposte di riforma della magistratura, mentre qualche giornale, soprattutto i locali, apre sui dati di contagi e vaccinazioni, e quelli sportivi commentano la vittoria per 4-0 dell’Italia contro la Repubblica Ceca nell’ultima amichevole prima degli Europei.