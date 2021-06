Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: le principali sono la trattativa fra governo e regioni sul limite di quattro persone per tavolo nei ristoranti, le celebrazioni di ieri per la festa della Repubblica, l’avvio in molte regioni della campagna di vaccinazione per tutti i maggiori di 12 anni, e la conferma della Commissione Europea della sospensione del patto di stabilità per tutto il 2022. I giornali sportivi si occupano di calciomercato e della probabile scelta del Tottenham di Antonio Conte come prossimo allenatore.