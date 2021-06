Il Prime Day di Amazon sarà il 21 e il 22 giugno

Amazon ha annunciato che il Prime Day di quest’anno durerà due giorni (come già avveniva negli scorsi anni) e sarà lunedì 21 e martedì 22 giugno. Come ogni anno, per il Prime Day, Amazon proporrà sconti e promozioni riservate esclusivamente agli iscritti al suo servizio di consegna veloce Prime. Il Prime Day esiste dal 2015 ma questa è la prima volta che viene fatto a giugno: tradizionalmente infatti si teneva a metà luglio, eccetto l’anno scorso che a causa della pandemia era stato posticipato a ottobre. Chi non è iscritto a Prime ma vorrebbe approfittare degli sconti, è sempre in tempo per farlo: il primo mese è gratuito e poi costa 36 euro all’anno.

Anche se per gli sconti principali bisognerà aspettare le due date del Prime Day, Amazon ha già annunciato che alcune promozioni cominceranno prima. Da oggi e fino al 22 giugno, per esempio, per gli iscritti a Prime che vogliono abbonarsi ad alcuni servizi di Amazon ci sono dei vantaggi. I nuovi iscritti ad Amazon Music Unlimited avranno 4 mesi di prova gratuita e quelli che si iscriveranno a Kindle Unlimited, che offre l’accesso a più di un milione di libri, per la prima volta ne avranno 3. Invece, l’iscrizione ai Prime Video Channels (tra cui ci sono piattaforme di streaming come Starzplay, MUBI, Hayu, Crime+Investigation Play, RaroVideo, Blaze, History Play) costerà 99 centesimi al mese per i primi 3 mesi.