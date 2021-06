Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti si occupano della sentenza di primo grado nel processo per la gestione dell’ex ILVA di Taranto che ha condannato i Riva, ex proprietari dell’azienda, e l’ex presidente della regione Puglia Vendola; altri titolano sulle considerazioni finali del presidente della Banca d’Italia Visco, che prevede una crescita del PIL del 4% per quest’anno, altri ancora aprono sulla liberazione dal carcere di Giovanni Brusca dopo aver scontato la pena a cui era stato condannato. La Stampa intervista invece il segretario della CGIL Landini, mentre Avvenire apre sulla visita a Roma del premier libico Dbeibab.