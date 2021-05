È morto Jason Dupasquier, il pilota 19enne che sabato era stato coinvolto in un incidente durante le prove per il Gran Premio d’Italia di Moto3

È morto Jason Dupasquier, il pilota svizzero 19enne che sabato era stato coinvolto in un incidente durante le prove per il Gran Premio d’Italia di Moto3, sul circuito del Mugello, in Toscana. Dupasquier era caduto in curva ed era poi stato investito da altre due moto: era sembrato subito essere in condizioni molto gravi ed era stato trasportato all’ospedale Careggi di Firenze, dove è morto domenica mattina. Dupasquier correva per il team CarXpert PrüstelGP, che oggi non ha preso parte alla gara di Moto3, la categoria più bassa di quelle previste dal Motomondiale.

