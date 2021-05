Non c’è una notizia prevalente sulle prime pagine dei giornali di oggi: ci sono titoli sulla campagna vaccinale, sul decreto legge “semplificazioni” approvato venerdì dal governo o sulla lettera di scuse di Luigi Di Maio per gli attacchi di alcuni anni fa all’allora sindaco di Lodi. Si trovano poi aggiornamenti sulle indagini per l’incidente della funivia del Mottarone, notizie sportive (tra nuovi allenatori e prime indiscrezioni di calciomercato) e qualche titolo sulla morte di due operai in provincia di Pavia.