Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono le indagini sull’incidente alla funivia Stresa-Mottarone, che potrebbero portare a nuovi indagati nei prossimi giorni, le decisioni del governo sul decreto “semplificazioni” e sulle modalità di gestione dei fondi per il PNRR, e la morte di Carla Fracci. Il Giornale apre invece sulla sentenza della Corte europea per i diritti dell’uomo che ha condannato l’Italia per il processo con cui furono assolti nel 2015 sei imputati accusati di stupro, mentre i giornali sportivi titolano sul mercato degli allenatori di Serie A, con il ritorno di Allegri alla Juventus e il passaggio di Simone Inzaghi all’Inter.