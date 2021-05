Giovanni Toti e Luigi Brugnaro presenteranno alla Camera il nuovo gruppo parlamentare “Coraggio Italia”

Oggi il presidente della Liguria, Giovanni Toti, e il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, presenteranno alla Camera dei deputati “Coraggio Italia”, un nuovo gruppo parlamentare centrista: comprenderà i deputati del movimento “Cambiamo” di Toti, che finora facevano parte del Gruppo Misto, insieme ad alcuni ex del Movimento 5 Stelle, della Lega, e soprattutto fuoriusciti di Forza Italia, che secondo Repubblica dovrebbe perdere 12 parlamentari. L’obiettivo di Toti e Brugnaro è trasformare il gruppo parlamentare in un nuovo partito politico: mercoledì è stato costituito con un atto notarile il comitato promotore che lavorerà alla sua nascita.

Per il momento Coraggio Italia avrà almeno 24 membri alla Camera, superando quindi i 20 necessari per la costituzione del gruppo parlamentare, e 7 al Senato, che però resteranno nel Gruppo Misto (servono almeno 10 senatori per la costituzione del gruppo). Il capogruppo alla Camera dovrebbe essere l’ormai ex di Forza Italia Marco Marin, mentre il portavoce al Senato sarà Paolo Romani, ex ministro dello Sviluppo economico nel quarto governo Berlusconi (dall’ottobre 2010 al novembre 2011).