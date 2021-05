Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura dell’arresto di tre dirigenti della società che gestisce la funivia Stresa-Mottarone per l’incidente di domenica che ha provocato 14 morti, con l’accusa di aver manomesso consapevolmente il sistema di sicurezza per mantenere in attività la funivia, e una delle parole più presenti nei titoli è “avidità”. Fanno eccezione il Manifesto, che titola sulla sentenza di un tribunale olandese che obbliga la società petrolifera Shell a ridurre le emissioni di gas serra del 45% entro il 2030, e la Verità, che critica i ministri Speranza e Orlando, mentre i giornali sportivi seguono i cambiamenti di allenatori per la prossima Serie A dopo la separazione annunciata ieri fra l’Inter e Conte.