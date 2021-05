Il Villarreal ha battuto il Manchester United nella finale di Europa League

Il Villarreal ha battuto ai rigori il Manchester United nella finale di UEFA Europa League, vincendo la coppa per la prima volta nella sua storia. A Danzica, in Polonia, la squadra spagnola allenata da Unai Emery — alla quarta vittoria in carriera in Europa League, un record — ha pareggiato 1-1 nei tempi regolamentari andando in vantaggio con Gerard Moreno nel primo tempo e venendo recuperata nella ripresa da un gol di Edinson Cavani. Ai calci di rigore, dopo un lunghissima serie di ventuno gol consecutivi, il portiere argentino Geronimo Rulli, del Villarreal, ha parato il rigore decisivo al portiere dello United, lo spagnolo David De Gea.

Per il Villarreal, squadra di una piccola città di appena 50mila abitanti, ma dalla grande tradizione calcistica, è il primo importante trofeo vinto in 98 anni di storia. La città di Vila-real è diventata in questo modo il più piccolo centro abitato ad aver vinto una coppa europea per club. Grazie alla vittoria, il Villarreal si è inoltre qualificato alla prossima Champions League.