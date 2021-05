Otto persone sono morte in una sparatoria a San Jose, in California

Alle sei e mezza di mattina (ora locale) di mercoledì c’è stata una sparatoria a San Jose, in California, negli Stati Uniti, in cui sono morte almeno otto persone. La sparatoria è avvenuta in un deposito della Valley Transportation Authority (VTA), l’azienda del trasporto pubblico locale. A sparare è stato un dipendente dell’azienda di 57 anni. Secondo le autorità l’uomo ha prima incendiato la propria casa e poi si è diretto al deposito, dove era in corso un incontro tra i sindacati. A quel punto ha cominciato a sparare, e poi è morto. Il portavoce dello sceriffo della contea Santa Clara, Russell Davis, non ha parlato della causa della morte dell’uomo, ma ha detto di aver «ricevuto informazioni secondo cui ci sarebbero esplosivi all’interno del deposito» e che una squadra speciale è sul posto per cercarli.