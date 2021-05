Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni seguono le indagini sull’incidente alla funivia Stresa-Mottarone di domenica, altri titolano sulla riunione del Consiglio europeo, con la richiesta di aiuto del presidente del Consiglio italiano Draghi agli altri paesi per l’accoglienza dei migranti. Gli altri titoli principali riguardano le preoccupazioni per le conseguenze sull’occupazione della revoca parziale del blocco dei licenziamenti a partire dal primo luglio, l’adozione dei “certificati Covid-19” per viaggiare liberamente nell’Unione Europea, e l’andamento della campagna di vaccinazione, mentre i giornali sportivi si occupano del mercato degli allenatori di Serie A in vista del prossimo campionato.