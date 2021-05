Gennaro Gattuso allenerà la Fiorentina

La Fiorentina ha ingaggiato Gennaro Gattuso come suo nuovo allenatore a partire dalla prossima stagione. Il suo contratto a Firenze inizierà ufficialmente il primo luglio, dopo la scadenza di quello firmato con il Napoli nel 2019, quando subentrò a Carlo Ancelotti. Nelle due stagioni passate a Napoli Gattuso ha vinto una Coppa Italia e ha portato la squadra a un settimo e a un quinto posto in campionato. Con lui la Fiorentina vorrebbe rilanciarsi dopo le ultime stagioni deludenti concluse al decimo e al quattordicesimo posto con tre diversi allenatori (Montella, Prandelli e Iachini) nonostante gli investimenti del proprietario italoamericano Rocco Commisso. Sarà la settima squadra da allenatore per Gattuso dopo Sion, Palermo, Creta, Pisa, Milan e Napoli.

Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 23, 2021