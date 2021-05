Il capo dell’esercito nigeriano e altri dieci ufficiali sono morti in un incidente aereo a Kaduna, in Nigeria

Il capo dell’esercito nigeriano, Ibrahim Attahiru, e altri dieci ufficiali sono morti in un incidente aereo venerdì sera. La notizia è stata data dall’esercito, che in un comunicato ha scritto che l’incidente è avvenuto a Kaduna, in Nigeria, mentre l’aereo stava per atterrare nell’aeroporto della città. Secondo il comunicato le cause sono da ricondurre alle «condizioni meteo avverse». Per il momento non sono stati forniti altri dettagli.

The Nigerian Army regrets to announce the passing away of its Chief of Army Staff, Lieutenant General Ibrahim Attahiru. The sad event occurred following an air crash in Kaduna which also claimed the lives of 10 other officers including the crew.

— Nigerian Army (@HQNigerianArmy) May 21, 2021