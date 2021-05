Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono l’approvazione da parte del governo del decreto Sostegni bis, che prevede quaranta miliardi di aiuti per imprese e lavoratori colpiti dalla pandemia, e la proposta del segretario del Partito Democratico Letta di istituire una tassa di successione sui patrimoni superiori a un milione di euro, bocciata dal presidente del Consiglio Draghi. Il Manifesto apre invece sull’accordo raggiunto fra Israele e Hamas per una tregua dopo i combattimenti degli ultimi giorni, mentre Avvenire si occupa della sicurezza sul lavoro.