Celebripost

Emma Stone, Jair Bolsonaro (a cavallo), Roman Abramovich, Drake, l’ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush e quello attuale Joe Biden, Sergio Castellitto e Paris Hilton: sono meno della metà delle persone che valeva la pena fotografare in settimana, che comunque non erano molte. Con l’elenco ci fermiamo qui per non togliere tutto l’effetto sorpresa, ma c’è spazio anche per chi era alla prima di Crudelia, tennisti e politici, tra gli altri.