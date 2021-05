Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: oltre a quelle sul coronavirus e sull’andamento della campagna di vaccinazione, con l’anticipazione da parte del ministro della Salute Speranza dell’approvazione da parte dell’Agenzia Europea per i Medicinali del vaccino Pfizer anche per la fascia da 12 a 16 anni, alcuni giornali titolano sull’accoglienza dei migranti nell’Unione Europea dopo gli arrivi negli ultimi giorni a Lampedusa e a Ceuta, in Spagna. Altri si occupano delle parole del presidente della Repubblica Mattarella, contrario a ricandidarsi per un secondo mandato (anche se il Riformista le vede come una autocandidatura), il Giornale critica l’archiviazione dell’inchiesta sulla comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete, mentre i giornali sportivi titolano sulla vittoria della Juventus nella finale di Coppa Italia.