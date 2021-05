Le notizie principali sulle quali aprono i quotidiani oggi sono diverse: l’andamento della campagna di vaccinazione contro il coronavirus, con la richiesta del commissario straordinario Figliuolo di concentrarsi su chi ha più di 60 anni e non è ancora stato vaccinato, gli aiuti economici per famiglie e imprese che dovrebbero far parte di un nuovo decreto a cui sta lavorando il governo, la morte di Franco Battiato, l’arrivo di oltre cinquemila migranti a Ceuta, in Spagna, e i combattimenti fra Israele e Striscia di Gaza. I giornali sportivi presentano la finale di Coppa Italia di stasera fra Atalanta e Juventus, con la riapertura parziale al pubblico dello stadio.