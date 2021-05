Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura delle decisioni del governo sul coprifuoco, che verrà progressivamente prolungato fino alla sua rimozione dal 21 giugno, e sulla graduale riapertura delle attività ancora sospese; a questa notizia diversi giornali associano le anticipazioni sul passaggio in zona bianca di alcune regioni nelle prossime settimane. Il Giornale e il Riformista aprono invece sulla richiesta della Corte europea dei diritti dell’uomo al governo italiano di chiarimenti sul processo in cui nel 2013 Silvio Berlusconi fu condannato per frode fiscale, il Manifesto titola sui dati di uno studio dell’ISTAT sulla violenza sulle donne diffusi ieri, e l’Osservatore Romano segue le notizie sui combattimenti fra Israele e Striscia di Gaza, mentre i giornali sportivi si occupano del rinnovo del contratto dell’allenatore della Nazionale Mancini fino al 2026 e dei possibili cambi di allenatore in Serie A per l’anno prossimo.