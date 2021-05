La maggior parte dei giornali di oggi dedica l’apertura al vertice di oggi nel quale dovrebbero essere prese decisioni sulla riduzione dell’orario del coprifuoco e sulla rimozione di alcune delle restrizioni in vigore per contrastare la diffusione del coronavirus. La Stampa intervista il segretario della CGIL Landini, il Fatto critica il governo Draghi per l’uso eccessivo dei decreti legge, Libero pubblica i risultati di un sondaggio sul Movimento 5 Stelle, Domani si occupa del ponte sullo Stretto di Messina, e i giornali sportivi aprono sulla qualificazione alla prossima Champions League, con due posti a disposizione di Milan, Napoli e Juventus nell’ultima giornata di Serie A.