Sabato 15 maggio c’è stato un terremoto di magnitudo 3.9 in Umbria. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) il terremoto è avvenuto verso le 9.56, con epicentro a circa 2 km da Gubbio, in provincia di Perugia. L’ipocentro è stato invece rilevato a una profondità di 10 km. Pochi minuti dopo c’è stata un’altra scossa di minore intensità. Al momento non ci sono segnalazioni di danni.