Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti si occupano dell’andamento della campagna di vaccinazione contro il coronavirus e delle prospettive per il turismo estivo con le riaperture previste, altri titolano sul proscioglimento di Matteo Salvini dall’accusa di sequestro di persona per la vicenda dei migranti bloccati sulla nave Gregoretti. La Stampa e il Manifesto aprono sui combattimenti in corso da giorni fra Israele e Striscia di Gaza, Repubblica e il Giornale seguono le tensioni nella maggioranza di governo, Avvenire, Domani e l’Osservatore Romano si occupano dei dati sulle nascite in Italia e degli Stati generali sulla natalità che si sono svolti ieri, e i giornali sportivi presentano la penultima giornata di Serie A con la partita principale fra Juventus e Inter.