Celebripost

Forse non lo sapevate, ma l’attrice Helena Bonham Carter è imparentata con la famiglia di Florence Nightingale, considerata la fondatrice delle scienze infermieristiche moderne e una delle donne britanniche più influenti dell’età vittoriana: la bis-bis nonna di Helena Bonham Carter era la zia di Florence Nightingale. Oltre a lei, tra le persone più importanti e interessanti da fotografare in settimana, c’erano Jill Biden con Jennifer Garner, il papa con un cappellino rosso, Sophia Loren ai premi David di Donatello, Harry Styles e Emma Corrin sul set di My Policeman, Dua Lipa ai Brit Awards e il casco del ciclista Giacomo Nizzolo al Giro d’Italia.