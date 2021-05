La maggior parte dei giornali di oggi apre sulla decisione del commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Figliuolo di far partire da lunedì le prenotazioni per le vaccinazioni per chi ha più di quaranta anni. Altri quotidiani aprono sull’intervento del presidente del Consiglio Draghi alla Camera al question time, nel quale ha invitato alla prudenza sulle riaperture, la Stampa, Libero e la Verità titolano sulla gestione dei migranti sbarcati negli ultimi giorni a Lampedusa, il Manifesto e l’Osservatore Romano si occupano dei combattimenti fra Israele e la Striscia di Gaza, e i giornali sportivi commentano i risultati della giornata di campionato, con la vittoria di tutte le squadre in testa alla classifica.