Il governatore della California ha esteso l’emergenza siccità a 58 contee dello stato

Lunedì il governatore della California, Gavin Newsom, ha esteso a 58 contee dello stato un’emergenza siccità che era già stata dichiarata per 41 contee, dovuta alle temperature superiori alla media di aprile e maggio e a una generale mancanza di acqua. Le riserve di acqua in California dipendono in gran parte dalle piogge e dalle nevicate nei mesi invernali, che quest’anno sono state ampiamente sotto la media. Le autorità temono che una primavera secca possa portare a un’altra estate di incendi, come quelli che negli scorsi anni hanno causato devastazioni e decine di morti.

La dichiarazione di emergenza permette di imporre maggiori regole sulla conservazione dell’acqua, di non rispettare alcuni regolamenti dello stato e di ricollocare dei fondi per far fronte all’emergenza.

Newsom ha chiesto al parlamento californiano di approvare fondi per 5 miliardi di dollari (4,1 miliardi di euro) in progetti pluriennali sulla gestione dell’acqua e la riduzione degli sprechi, e un altro miliardo di dollari (0,82 miliardi di euro) per aiutare circa un milione di californiani che non riescono a pagare le bollette dell’acqua, anche per la crisi dovuta alla pandemia. I progetti riguardano per esempio il riutilizzo dell’acqua, l’uso dell’acqua nell’agricoltura e in altri ambiti, la capacità di prevedere le condizioni atmosferiche. Secondo Newsom, questo è un anno eccezionale per le temperature elevate che si sono verificate, e le responsabilità sono da attribuire principalmente al cambiamento climatico.

Newsom ha ricevuto anche diverse critiche per la gestione dell’acqua nello stato e per come ha affrontato la pandemia, e in autunno dovrà affrontare la cosiddetta “recall election” (un’elezione “di richiamo”): secondo i suoi critici, il governatore starebbe proponendo questi nuovi piani sull’acqua per presentarsi meglio agli elettori, anche se lui ha fatto notare di essersi sempre occupato di questo tema.