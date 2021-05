Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano del coronavirus, con l’andamento della campagna di vaccinazione, la decisione dell’Unione Europea di non rinnovare il contratto per il vaccino AstraZeneca alla scadenza di giugno, e le ipotesi sulle prossime riaperture e sulle modifiche al coprifuoco. La Stampa titola sul mancato accordo fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle per trovare un candidato comune a sindaco di Roma, Repubblica presenta la riforma della giustizia alla quale sta lavorando il governo, il Giornale apre sugli sbarchi di migranti a Lampedusa negli ultimi giorni, e i giornali sportivi commentano la netta vittoria del Milan sulla Juventus, che adesso rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League.