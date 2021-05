In assenza di una grossa notizia di politica interna o di esteri, i quotidiani di oggi aprono con storie molto diverse, dal consueto dibattito sulle riaperture fino ai commenti del presidente del Consiglio Mario Draghi sui brevetti dei vaccini contro il coronavirus. Nei boxini trova spazio la strage in un liceo di Kabul, in Afghanistan. I quotidiani sportivi si occupano soprattutto della quart’ultima giornata di Serie A, che si concluderà stasera con Juventus-Milan.