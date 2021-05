Twitter ha introdotto degli avvisi che invitano le persone a rivedere i contenuti potenzialmente offensivi nei loro tweet

Dopo una lunga fase di sperimentazione, Twitter ha introdotto una nuova funzione che invita le persone a rivedere il contenuto di un tweet, quando il sistema giudica che potrebbe essere offensivo. Il sistema si basa su un algoritmo che riconosce quando nel tweet sono usati «insulti, turpiloquio o messaggi d’odio» e fa apparire un avviso prima della pubblicazione che invita a rileggere ed eventualmete modificare quanto scritto. L’avviso non obbliga a cambiare o a cancellare un contenuto: l’utente può comunque decidere di pubblicare il suo tweet senza modifiche. Per il momento la funzione sarà attiva soltanto sugli account in inglese nei sistemi operativi iOS e Android.

Say something in the moment you might regret? ???? We've relaunched this experiment on iOS that asks you to review a reply that's potentially harmful or offensive.

Think you've received a prompt by mistake? Share your feedback with us so we can improve. pic.twitter.com/t68az8vlYN

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 22, 2021