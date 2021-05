Celebripost

Il 2 maggio, al SoFi Stadium di Los Angeles, si è svolto il Global Citizen VAX LIVE, un concerto per la promozione di un’equa distribuzione dei vaccini contro il coronavirus in tutto il mondo. Ha coinvolto conduttori, cantanti e artisti di fama internazionale come Jennifer Lopez, Ben Affleck, Selena Gomez e David Letterman, che sono finiti tutti nella selezione di foto di persone famose di questa settimana. Ma ci sono anche foto di politici in pose poco istituzionali, tra chi si solletica il naso, chi affronta la campagna elettorale coi guantoni da pugilato, e chi si avvicina pericolosamente ad animali da mezza tonnellata.