La maggior parte dei giornali di oggi dedica l’apertura alle notizie sul coronavirus: l’andamento della campagna di vaccinazione e il parere del Comitato Tecnico Scientifico che consiglia di allungare l’intervallo di tempo fra la somministrazione della prima e della seconda dose di Pfizer e Moderna, le ipotesi sulla riduzione delle restrizioni per gli spostamenti e il coprifuoco, l’apertura del presidente degli Stati Uniti Biden alla sospensione dei brevetti dei vaccini per garantirne una maggiore diffusione. Qualche giornale si occupa invece delle polemiche e delle indagini sulla magistratura dopo la diffusione dei verbali segreti degli interrogatori di Amara, sui quali ieri è stato interrogato l’ex componente del CSM Davigo, mentre i giornali sportivi seguono ancora le conseguenze dell’annuncio della scelta di Josè Mourinho come nuovo allenatore della Roma.