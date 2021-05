Almeno 26 persone sono morte nell’incidente di un motoscafo sul fiume Padma, in Bangladesh

Lunedì almeno 26 persone sono morte in un incidente tra un motoscafo e una nave portarinfuse sul fiume Padma, in Bangladesh. Miraj Hossain, un agente di polizia del distretto di Madaripur, dove è avvenuto l’incidente, ha detto che i soccorritori hanno trovato i corpi di 26 persone, ma che potrebbero essercene altre disperse, mentre 5 persone sono state soccorse e portate in ospedale. Ogni anno in Bangladesh, dove ci sono molti corsi d’acqua navigabili, centinaia di persone muoiono in incidenti di questo genere per la scarsa sicurezza applicata alla navigazione.