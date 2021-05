Jack Miller della Ducati ha vinto il Gran Premio di Spagna di MotoGP

Jack Miller, pilota australiano della Ducati ufficiale, ha vinto il Gran Premio di Spagna di MotoGP, quarta gara del Motomondiale corsa domenica pomeriggio a Jerez de la Frontera. Miller, partito in prima fila dalla terza posizione, ha superato Fabio Quartararo a una decina di giri dal termine e ha ottenuto la prima vittoria della stagione e la seconda in carriera in MotoGP. Il suo compagno di squadra alla Ducati, Francesco Bagnaia, è arrivato secondo (e va momentaneamente in testa alla classifica piloti), mentre Franco Morbidelli della Yamaha Petronas ha concluso al terzo posto. Per Valentino Rossi continuano le difficoltà: è partito diciassettesimo e ha concluso la gara nella stessa posizione, dietro il fratello minore, Luca Marini.

???? NEW Championship Leader!@PeccoBagnaia takes a two point lead to Le Mans in two weeks! ????#SpanishGP ???????? pic.twitter.com/7KYf60V8BJ — MotoGP™???? (@MotoGP) May 2, 2021