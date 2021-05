Le aperture sulle prime pagine dei giornali di oggi sono piuttosto diverse tra loro. Il Corriere della Sera dedica il titolo principale alla cosiddetta “variante indiana”, mentre Repubblica si dedica a come procederà la campagna vaccinale nei mesi delle vacanze estive. La Stampa ha in apertura un’intervista con il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, piuttosto dura nei confronti del capo della Lega, Matteo Salvini. Domani ha un unico pezzo in prima pagina, dedicata alla Festa dei lavoratori e a come sia cambiato il lavoro nell’ultimo anno con la pandemia.