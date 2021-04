Giovedì sera, la Roma ha perso 6-2 contro il Manchester United nella semifinale di andata di Europa League giocata a Manchester, in Inghilterra. Dopo essere andata in svantaggio al 7º minuto per un gol di Bruno Fernandes, la Roma era riuscita a rimontare e finire il primo tempo in vantaggio per 2-1 grazie ai gol di Lorenzo Pellegrini (su rigore) e Džeko. Nel secondo tempo, tuttavia, il Manchester United ha segnato altri cinque gol: con Cavani (doppietta), Bruno Fernandes, Pogba e Greenwood. Nel primo tempo, la Roma aveva dovuto sostituire tre calciatori per infortunio, terminando con molto anticipo tutti i cambi permessi durante la partita. La semifinale di ritorno si giocherà sarà il 6 maggio. Nell’altra semifinale, il Villarreal ha vinto 2-1 contro l’Arsenal.