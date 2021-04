Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono l’approvazione da parte di Camera e Senato del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il documento che spiega come il governo intende utilizzare i finanziamenti del Recovery Fund, e l’accordo trovato fra i partiti della maggioranza sul coprifuoco, con l’impegno a rivederne la durata a maggio sulla base dell’andamento della pandemia. Il Manifesto apre invece sulla sentenza di assoluzione per un disabile che coltivava marijuana a scopo terapeutico, Domani si occupa degli affari dell’ex presidente del Consiglio Conte, la Verità titola sull’inchiesta sull’accusa di stupro al figlio di Beppe Grillo, e l’Osservatore Romano segue la diffusione del coronavirus in India.