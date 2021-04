La notizia principale in apertura su quasi tutti i giornali di oggi è l’intervento del presidente del Consiglio Draghi alla Camera per presentare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il documento con cui il governo spiega come intende spendere i finanziamenti che arriveranno dall’Unione Europea tramite il Recovery Fund. Libero fa una scelta diversa, titolando su due casi di cronaca di padri uccisi dai figli, mentre l’Osservatore Romano apre sulle parole di Papa Francesco sul naufragio di qualche giorno fa di un’imbarcazione di migranti nel Mediterraneo. I giornali sportivi commentano le vittorie di Napoli e Lazio nei due posticipi di Serie A di ieri sera, con le conseguenze sulla corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.