Ci sono molte notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano della bozza del piano per il Recovery Plan italiano che sarà discusso oggi nel Consiglio dei ministri, altri del naufragio nel Mediterraneo centrale di un’imbarcazione che secondo l’ONG SOS Mediterranée aveva a bordo 130 migranti, con le foto dei morti ripescati in mare. Le altre notizie principali sono i cambi di colore delle varie regioni a partire da lunedì, quando le restrizioni previste finora saranno attenuate, l’andamento delle vaccinazioni e i numeri dei contagi, la separazione fra il Movimento 5 Stelle e l’associazione Rousseau di Casaleggio, e le vicende relative all’amministrazione della giustizia in Italia.