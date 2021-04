Le notizie principali in apertura sui quotidiani di oggi sono la richiesta delle regioni al governo di modificare le restrizioni previste dalla settimana prossima, ritardando l’orario del coprifuoco e riducendo l’orario per la didattica in presenza a scuola, e la bozza del Recovery Plan che dovrebbe essere discussa oggi dal Consiglio dei ministri. Il Manifesto e l’Osservatore Romano aprono invece sul vertice sul clima svoltosi ieri in occasione della Giornata della Terra, mentre il Dubbio, il Riformista e la Notizia titolano sulle tensioni nella maggioranza per le parole della sottosegretaria alla Giustizia Macina sul video di Grillo in difesa del figlio.