Celebripost

Giorni fa a Roma i lavoratori dello spettacolo hanno manifestato per chiedere aiuti dopo l’anno di inattività per le restrizioni per il coronavirus: tra gli altri c’erano Fiorella Mannoia, Max Gazzé, Daniele Silvestri e Manuel Agnelli, che sono diventati i personaggi famosi italiani che valeva la pena fotografare in settimana, insieme a Virginia Raggi, Claudio Lotito e Fabio Fognini. David Beckham e Johnny Depp fanno invece da capofila alle facce note internazionali, in compagnia di Sophie Turner, Spike Lee e alle foto, che ogni probabilità avrete visto, della famiglia reale britannica al funerale del principe Filippo.