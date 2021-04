Quasi tutti i giornali di oggi titolano in apertura sulla decisione della Lega di astenersi in Consiglio dei ministri sul decreto per le riaperture a causa della conferma del coprifuoco alle 22 e delle restrizioni considerate troppo severe dal leader della Lega Salvini. Il Sole 24 Ore presenta i probabili contenuti del Recovery Plan, che dovrebbe essere approvato nei prossimi giorni dal governo, mentre Libero si occupa del fallimento definitivo del progetto della Super League di calcio, Avvenire e Metro aprono sulla Giornata della Terra, e i giornali sportivi si dividono fra Super League e risultati delle partite di Serie A giocate ieri.