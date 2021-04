Secondo Andrea Agnelli la Super League andrà avanti «al 100%»

Repubblica di mercoledì contiene un’intervista al presidente della Juventus Andrea Agnelli, tra i principali sostenitori del contestatissimo progetto della Super League, che sostiene che la nuova competizione europea andrà sicuramente avanti nonostante nelle ultime ore tutti e sei i club inglesi che avevano aderito (cioè metà dei soci fondatori) si siano tirati indietro. In un comunicato pubblicato nella notte, la stessa dirigenza della Super League dice che il progetto dovrà essere «ripensato». Nell’intervista, il direttore Maurizio Molinari specifica di aver parlato ad Agnelli prima di una «riunione notturna dei soci fondatori con in agenda lo scenario della sfida con l’Uefa e quanto sta avvenendo in Gran Bretagna, dove si sono ritirate le sei squadre inglesi».

Presidente Agnelli, la Superlega perde pezzi, il progetto rischia di affondare?

«Fra i nostri club c’è un patto di sangue, andiamo avanti». Ritiene che il progetto possa ancora avere successo?

«Sì, ha il cento per cento di possibilità di successo».

La Super League, nei piani dei club coinvolti, dovrebbe diventare un campionato internazionale parallelo a quelli nazionali e che sostituisca l’attuale Champions League, cioè il principale campionato europeo per squadre di club. A differenza della Champions League, alla Super League parteciperebbero di diritto 15 squadre, cioè i tre quarti del totale, mentre altre 5 sarebbero decise in base al merito sportivo della stagione precedente. Al momento sia l’ingresso in Champions League sia in Europa League viene deciso interamente sulla base del merito sportivo.

Il progetto, annunciato a sorpresa domenica dopo anni di voci e speculazioni, è stato criticato molto duramente da gran parte di tifosi, giornalisti, calciatori e allenatori europei. La UEFA, l’organo di governo del calcio europeo, ha minacciato gravi sanzioni per le società e i calciatori che aderiranno al nuovo torneo, e anche le leghe che organizzano i principali campionati europei hanno minacciato sanzioni per le squadre aderenti al progetto.

Nell’intervista a Repubblica Agnelli ha risposto alla critica principale rivolta al torneo, e cioè che sarebbe un progetto elitario a cui parteciperebbero solamente le squadre più ricche, dicendo che con la Super League si vuole creare «la competizione più bella al mondo» che possa portare benefici a tutto il mondo del calcio, non solo ai club più ricchi. Per Agnelli la Super League aumenterebbe la distribuzione delle risorse agli altri club «rimanendo aperta con cinque posti disponibili ogni anno per gli altri da definire attraverso il dialogo con le istituzioni del calcio».

Agnelli ha detto anche che «c’è piena volontà di continuare a partecipare a campionato e coppe nazionali», sostenendo che se la UEFA e le leghe nazionali dovessero sanzionare i club partecipanti alla Super League sarebbe un grave abuso: «quanto stanno minacciando è illegale. Se ciò avvenisse non sarebbe solo un monopolio ma una dittatura. Vogliamo rimanere vicini ai nostri tifosi». Ha poi parlato di nuovo del presunto allontanamento dei ragazzi e dei giovani dal calcio, sostenendo che «il 40% per cento di coloro che hanno fra i 16 e 24 anni non ha interesse nel mondo del calcio» e che occorra creare una competizione «che simuli ciò che fanno sulle piattaforme digitali, come Fifa» e che fronteggi «la competizione di Fortnite o Call of Duty, che sono i veri centri di attenzione dei ragazzi di oggi, che spenderanno domani».

