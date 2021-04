Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti si occupano delle anticipazioni sul decreto che il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare oggi per regolare le riaperture a partire da lunedì prossimo, concentrandosi soprattutto sulle modalità di ripresa della didattica in presenza nelle scuole. Altri titolano sulle reazioni al video di Beppe Grillo in difesa del figlio accusato di violenza sessuale, altri ancora aprono sulla Super League di calcio, con la notizia del ritiro dalla competizione delle sei squadre inglesi, mentre Avvenire si occupa di un rapporto sulla libertà religiosa nel mondo e Domani dei rapporti fra Matteo Renzi e l’Arabia Saudita.