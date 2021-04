La maggior parte dei giornali di oggi dedica l’apertura alle reazioni delle istituzioni calcistiche e politiche europee all’annuncio della creazione della Super League, un campionato di calcio con 20 fra le più importanti squadre europee che nelle intenzioni degli organizzatori dovrebbe sostituire la Champions League. Le altre notizie principali in apertura sui quotidiani sono quelle sul coronavirus, con le modalità sulle riaperture degli esercizi commerciali e le regole per la ripresa della didattica in presenza a scuola, e il video in cui Beppe Grillo difende il figlio dall’accusa di violenza sessuale di gruppo insieme a tre amici nei confronti di una ragazza, che sarebbe avvenuta nell’estate di due anni fa in Sardegna.